Специальный сервис по коронавирусу появился на Едином портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специальный сервис по коронавирусу запустили на Едином портале госуслуг, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

В ведомстве рассказали, что проект реализован совместно с Минкомсвязью РФ. В функционал сервиса входит определение принадлежности к группе риска и ведение дневника здоровья.

"Кроме того, при указании полиса ОМС гражданина в дальнейшем ему будет предоставлена необходимая информация о прикреплении к медицинскому учреждению. Это позволит субъектам Российской Федерации обеспечить мониторинг за состоянием здоровья пациента и в случае необходимости обеспечить оказание ему своевременной медицинской помощи", – рассказали в Минздраве.

Кроме того, при использовании сервиса можно будет воспользоваться специальным опросником. В соответствии с полученными ответами система предложит программу действий, которой рекомендуется следовать. Информация будет сразу же передаваться на региональный уровень.

24 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в совещании по вопросам здравоохранения, которое провел президент России Владимир Путин. На нем он призвал главы регионов быть готовыми к развитию неблагоприятных сценариев распространения коронавируса.

Также Собянин поделился опасениями по поводу отсутствия реальных цифр, демонстрирующих динамику заражения населения COVID-19. Он объяснил это низкими объемами тестирования и предложил Путину поручить полпредам жестче контролировать ситуацию с коронавирусом.

24 марта глава государства прибыл с визитом в больницу в Коммунарке. Он поблагодарил главного врача учреждения за организацию работы учреждения.

За последние сутки на территории РФ выявили еще 57 случаев инфицирования коронавирусом. 28 из них зафиксировали в Москве. Таким образом, общая численность заболевших COVID-19 в России составила 495 человек.