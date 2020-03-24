Собянин призвал глав регионов РФ готовиться к сложностям из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Сергей Собянин призвал глав регионов РФ готовиться к сложным ситуациям с коронавирусом. Об этом он заявил на совещании, которое провел Владимир Путин в больнице в Коммунарке.

"Мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы – ну и слава богу. Но надо готовиться", – цитирует "Интерфакс" слова Собянина.

Во время совещания мэр города также рассказал, что в настоящий момент реальной картины по распространению коронавируса по России нет из-за низкого объема тестирования. Он попросил Путина поручить полпредам главы государства жестко контролировать меры по борьбе с коронавирусом на местах, поскольку не во всех субъектах они жестко выполняются.

Собянин также попросил президента РФ распространить введение карантина на все российские мегаполисы. Мэр Москвы отметил, что за 10 дней в Россию из зарубежных стран вернулось около 1 миллиона человек.

Владимир Путин прибыл в больницу в Коммунарке днем во вторник, 24 марта. Глава государства отправился в медцентр после совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, которое состоялось в Ново-Огареве.

Во время осмотра больниц глава государства отметил высокое качество оказания медпомощи и слаженную работу коллектива. По словам президента, сотрудники учреждения эффективно применяют современное оборудование и понимают принцип работы организации.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве. Общее число заболевших в столице составляет 290 человек.

Все новые заразившиеся в последние две недели посещали неблагополучные по инфекции страны. Всех госпитализированных поместили в инфекционные боксы.

