В Минздраве рассказали, как не поддаться панике из-за пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный медицинский психолог Минздрава России Юрий Зинченко рассказал об одном из главных способов борьбы с тревожностью из-за COVID-19.
"Нужно читать больше информации о коронавирусе. Только она должна быть из авторитетных профессиональных источников, экспертных источников – тогда это будет залог вашего спокойного состояния и уверенности в своих действиях", – заявил Зинченко в беседе с Москвой 24.
Он обратил внимание, что больше всего риску поддаться панике подвержены люди с повышенной тревожностью, а также добавил, что эмоциональные перегрузки (в целом не очень полезные) на данном этапе могут нанести реальный вред.
Зинченко посоветовал, прежде всего, обратиться к сайтам Минздрава России и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и там почерпнуть необходимую и максимально точную информацию о коронавирусе. "Обращайте внимание не на все подряд, а на порталы, где пишут рекомендации наших врачей, психологов, рассказывают, что это за вирус, как он действует, какие симптомы и какие меры профилактики. Это важно знать", – заключил специалист.
За последние сутки в России обнаружили 57 новых случаев заражения COVID-19. 28 из них зафиксировали в Москве. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом составило 495 человек.
В Москве, как и в большей части России, действует режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещено проведение мероприятий, число участников на которых превышает 50 человек. Оставаться дома должны люди старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями. С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования.
Из больницы в Коммунарке за минувшие сутки выписано 70 пациентов
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