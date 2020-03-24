В Минздраве рассказали, как не поддаться панике из-за пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный медицинский психолог Минздрава России Юрий Зинченко рассказал об одном из главных способов борьбы с тревожностью из-за COVID-19.

"Нужно читать больше информации о коронавирусе. Только она должна быть из авторитетных профессиональных источников, экспертных источников – тогда это будет залог вашего спокойного состояния и уверенности в своих действиях", – заявил Зинченко в беседе с Москвой 24.

Он обратил внимание, что больше всего риску поддаться панике подвержены люди с повышенной тревожностью, а также добавил, что эмоциональные перегрузки (в целом не очень полезные) на данном этапе могут нанести реальный вред.





Юрий Зинченко главный медицинский психолог Минздрава России Повышенной тревожностью мы создаем эмоциональную перегрузку, эмоциональную деформацию, что в свою очередь – и это доказано – снижает иммунитет. Не стоит поддаваться панике: иначе, кроме того, что мы наделаем глупостей, сделаем доступным наш организм не только для коронавируса, но и для других инфекций.

Зинченко посоветовал, прежде всего, обратиться к сайтам Минздрава России и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и там почерпнуть необходимую и максимально точную информацию о коронавирусе. "Обращайте внимание не на все подряд, а на порталы, где пишут рекомендации наших врачей, психологов, рассказывают, что это за вирус, как он действует, какие симптомы и какие меры профилактики. Это важно знать", – заключил специалист.

За последние сутки в России обнаружили 57 новых случаев заражения COVID-19. 28 из них зафиксировали в Москве. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом составило 495 человек.

В Москве, как и в большей части России, действует режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещено проведение мероприятий, число участников на которых превышает 50 человек. Оставаться дома должны люди старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями. С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования.