Правительство РФ подготовит меры для выхода экономики из кризиса

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Правительство РФ прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии коронавируса. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
При этом министр напомнил, что власти уже ввели ряд нововведений, передает РИА Новости. В частности, кабмин предоставил бизнесу отсрочку на полгода по налогам (кроме НДС), снизил страховые взносы для работников с заработными платами выше МРОТ.
Глава Минэкономразвития также указал, что правительство подготовило специальные программы кредитования, ввело безвозмездную финансовую помощь субъектам МСП. На очереди, по словам Решетникова, отраслевой пакет мер.
Ранее министр не исключил вероятность развития ситуации в России аналогичной той, что произошла в 1998 году. При этом Решетников заверил, что государство сможет не допустить дефолта.
15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства. Он отметил, что средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний.
Правительство выделит около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: