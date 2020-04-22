Правительство РФ подготовит меры для выхода экономики из кризиса

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Правительство РФ прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии коронавируса. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

При этом министр напомнил, что власти уже ввели ряд нововведений, передает РИА Новости. В частности, кабмин предоставил бизнесу отсрочку на полгода по налогам (кроме НДС), снизил страховые взносы для работников с заработными платами выше МРОТ.

Глава Минэкономразвития также указал, что правительство подготовило специальные программы кредитования, ввело безвозмездную финансовую помощь субъектам МСП. На очереди, по словам Решетникова, отраслевой пакет мер.

Ранее министр не исключил вероятность развития ситуации в России аналогичной той, что произошла в 1998 году. При этом Решетников заверил, что государство сможет не допустить дефолта.

15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства. Он отметил, что средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний.