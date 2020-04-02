В ГД не поддержали предложение снизить оплату интернета работникам на самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме не поддержали предложение Общественной палаты РФ о снижении стоимости мобильной связи и интернета из-за перехода граждан на дистанционную работу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова (ЛДПР).

"У нас вся мобильная связь предоставляется частными операторами, и просить Минкомсвязи снизить стоимость услуг принудительно в частных компаниях – как-то странно", – заявил депутат.

Свинцов отметил, что не видит смысла в инициативе общественника Ильи Семина, поскольку сейчас практически везде есть доступ к широкополосному интернету, который чаще всего предоставляет пользователям безлимитный доступ. Также депутат напомнил, что в России мобильный интернет один из самых дешевых в мире.

При этом он рекомендовал гражданам, которые после выхода на удаленную работу стали больше платить за сотовую связь и интернет, рассмотреть другие наиболее оптимальные для себя тарифы с большим трафиком и количеством минут.

Ранее член Общественной палаты России Илья Семин предложил снизить стоимость услуг на мобильную связь и интернет для граждан, работающих в режиме самоизоляции.

Общественник пояснил, что работники, которые были вынуждены перейти на дистанционную работу, сейчас тратят гораздо больше денег на оплату связи и интернета, нежели в период работы в офисе. В связи с этим он предложил для таких работников ввести скидку в размере 50% на тарифы с почасовой оплатой.

