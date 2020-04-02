В ГД не поддержали предложение снизить оплату интернета работникам на самоизоляции

16:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуме не поддержали предложение Общественной палаты РФ о снижении стоимости мобильной связи и интернета из-за перехода граждан на дистанционную работу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова (ЛДПР).
"У нас вся мобильная связь предоставляется частными операторами, и просить Минкомсвязи снизить стоимость услуг принудительно в частных компаниях – как-то странно", – заявил депутат.
Свинцов отметил, что не видит смысла в инициативе общественника Ильи Семина, поскольку сейчас практически везде есть доступ к широкополосному интернету, который чаще всего предоставляет пользователям безлимитный доступ. Также депутат напомнил, что в России мобильный интернет один из самых дешевых в мире.
При этом он рекомендовал гражданам, которые после выхода на удаленную работу стали больше платить за сотовую связь и интернет, рассмотреть другие наиболее оптимальные для себя тарифы с большим трафиком и количеством минут.
Ранее член Общественной палаты России Илья Семин предложил снизить стоимость услуг на мобильную связь и интернет для граждан, работающих в режиме самоизоляции.
Общественник пояснил, что работники, которые были вынуждены перейти на дистанционную работу, сейчас тратят гораздо больше денег на оплату связи и интернета, нежели в период работы в офисе. В связи с этим он предложил для таких работников ввести скидку в размере 50% на тарифы с почасовой оплатой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: