Работникам на самоизоляции предложили дать скидку на услуги связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Член Общественной палаты России Илья Семин предложил снизить стоимость услуг на мобильную связь и интернет для граждан, работающих в режиме самоизоляции, передает RT.
Общественник пояснил, что работники, которые были вынуждены перейти на дистанционную работу, сейчас тратят гораздо больше денег на оплату связи и интернета, нежели в период работы в офисе.
В связи с этим он предложил для таких работников ввести скидку в размере 50% на тарифы с почасовой оплатой. При этом он добавил, что воспользоваться данной скидкой смогут только те работники, которые на удаленке стали пользоваться услугами связи больше, чем за последние полгода.
"Например, если в среднем сотрудник разговаривал по мобильному телефону один час, а в условиях удаленки стал разговаривать более трех часов в день, то 50% скидка должна рассчитываться с разницы, то есть с двух часов разговора для тарифов с почасовой оплатой", – пояснил Семин.
Для лимитированных и корпоративных тарифов член палаты предложил увеличить объем доступного трафика в 1,5 раза без взимания дополнительной платы. По его словам, данная мера позволит увеличить производительность труда и мотивацию работников.
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