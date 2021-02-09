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В мире

17:02

Великобритания ужесточит правила въезда в страну

за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Великобритания ужесточит правила для всех прибывающих в страну. Новые требования к приезжающим начнут применять с понедельника, 15 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава страны Мэттью Хэнкока.

Согласно новому регламенту, людям перед прибытием в Британию придется сдать два теста на коронавирусную инфекцию во время карантина.

"Все прибывающие в страну, включая тех, кто должен отбывать карантин в специальных отелях, уже должны предоставлять тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до поездки", – заявил Хэнкок. По словам главы ведомства, надо будет сдавать ПЦР-тесты на второй и восьмой день карантина.

Карантин на территории Великобритании составляет 10 дней. Желающие могут сдать на пятый день тест. Если тот окажется отрицательным, то будет основание прекратить самоизоляцию.

При этом штраф за несданный тест на коронавирус составит одну тысячу фунтов.

Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией. Перелеты в эту страну приостановили в связи с выявлением нового штамма коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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