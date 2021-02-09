В Британии хотят сажать тех, кто скроет посещение стран из черного списка по COVID-19

19:58
Фото: ТАСС/Jane Barlow/PA
В Британии тюремный срок до 10 лет может грозить тем, кто попытается скрыть недавнее посещение стран из черного списка. Об этом сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.
В черном списке Британии находятся 33 страны – это страны Южной Америки, Южной Африки и Португалия.
"Из данных стран в Соединенное Королевство могут попасть только граждане и обладатели вида на жительство. С 15 февраля они будут обязаны отбыть в специальных отелях 10-дневный карантин. За несоблюдение правил мы усиливаем наказание. Тем, кто сознательно попытается скрыть, что побывал в странах черного списка в последние десять дней, грозит тюремный срок до 10 лет", – отметил Хэнкок.
По его словам, в ближайшее время проект будет оформлен законодательно.
"Приезжающие из стран черного списка должны оплатить 1 750 фунтов стерлингов, в которые входят обязательные ПЦР-тесты, трансфер до отеля, пребывание в гостинице. Уже заключены договоры с 16 отелями на 4 600 комнат", – добавил Хэнкок.
Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией. Перелеты в эту страну приостановили в связи с выявлением нового штамма коронавируса.
В Британии предложили сажать в тюрьму за посещение стран из черного списка по COVID-19
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