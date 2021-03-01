В Сербию доставили вакцину "Спутник V"

Президент Сербии Александр Вучич лично отправился в аэропорт за вакциной "Спутник V". В понедельник в Белград доставили еще одну партию препарата, и глава государства сам встретил груз. Кроме того, он поблагодарил Владимира Путина и подчеркнул, что вакцину доставили вовремя.

Также президент отметил, что до конца года в Сербии надеются наладить собственное производство препарата. По данным местного Минздрава, многие там хотят привиться именно российской вакциной. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.