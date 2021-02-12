Аналитики выяснили, какие горнолыжные курорты предпочли москвичи в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Оператор Tele2 выяснил, какие горнолыжные курорты посещали столичные абоненты в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В среднем жители Москвы проводили на склонах 6 дней, за это время потратили по 6 гигабайт интернет-трафика, проговорили более 4 часов. В 2020 году, несмотря на ситуацию с коронавирусом, количество столичных абонентов, которые выезжали на горнолыжные курорты, осталось практически неизменным по сравнению с 2019 годом.
Больше всего клиентов оператор зафиксировал в подмосковном комплексе "Снежком". За 2020 год жители региона потратили здесь свыше 2 петабайтов интернета и 54 миллиона минут на разговоры.
На втором месте по популярности оказался спортивный комплекс "Кант" в пределах МКАД. Тут объем потребляемого трафика составил 1 петабайт, а на голосовые услуги абоненты потратили 26 миллионов минут. На третьей позиции – горнолыжный курорт "Лисья гора" в Балашихе. Там было потрачено 0,4 петабайта интернета и 13 миллионов минут.
По статистике, количество мужчин, которые посещали горнолыжные курорты, чуть больше, чем женщин, – их 53%. Средний возраст людей, отправляющихся в горы, составляет 42 года для мужчин, а для женщин – 44.
Кроме того, в 2020 году туристы чуть больше посещали удаленные курорты Краснодарского края и Сибири, чем годом ранее. При этом в "Шерегеше" Кемеровской области туристы оставались на день больше, чем в 2019 году, – 6 дней, такая же тенденция замечена и на курорте "Роза Хутор", где
в 2020 году в среднем абоненты оператора проводили по 4 дня.
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