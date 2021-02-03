Аналитики рассказали, каким зимним развлечениям отдают предпочтение россияне

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Из-за похолодания и снегопадов, накрывших большую часть России, в январе в стране вырос спрос на лыжи, коньки и сноуборды. Об этом Москве 24 рассказали аналитики "Авито Услуг".

По их словам, к зимней экипировке россияне относятся осознанно и чаще всего берут сноуборды и лыжи напрокат. В частности, по сравнению с началом зимы спрос на услуги лыжных прокатов вырос на 122%, а на прокат сноубордов – на 134%.

Коньки стали аутсайдерами среди зимних развлечений – их популярность выросла только на 17%. В Москве востребованность коньков на "Авито" и вовсе отпала. И предложение, и спрос на прокат коньков в столице упали на 12%. Специалисты связывают это с незначительной разницей между стоимостью проката и парой любительских коньков, а также с наличием собственных пунктов проката у городских катков.

Лыжню и лед осваивают не только опытные спортсмены, но и новички. Популярность услуг инструкторов по катанию на лыжах выросла на 188%, а по сноуборду – на 159% по сравнению с декабрем.

На курортах рост оказался еще больше. Например, в Сочи спрос на уроки катания на лыжах за месяц вырос более чем в четыре раза, а на сноубордах – более чем в шесть раз. Предложение в городе соответствует спросу. За месяц объявлений от инструкторов по лыжному спорту возросло на 160%, а по сноуборду – на 175%. В целом по России число предложений от инструкторов по лыжам и сноуборду выросло на 31% и на 41% соответственно.

Спрос на услуги инструкторов-конькобежцев вырос на 47%. Наиболее популярными коньки стали в Санкт-Петербурге. Прокатом коньков жители интересовались на 213% чаще, а услугами инструкторов по конькам – на 144% чаще, чем месяц назад.

Количество объявлений о продаже лыж в среднем по России выросло на 25% по сравнению с началом зимы. Спрос же за последний месяц вырос на 135%. Спрос на покупку сноубордов увеличился на 43%.

29 декабря на Воробьевых горах открыли склон для катания на сноубордах и горных лыжах. Длина склона составляет почти 300 метров, а перепад высот – 52 метра. Склон покрыли искусственным снегом, произведенным при помощи специальных снегогенераторов. В результате склон будет доступен для катания до теплой весны.

Для начинающих лыжников и сноубордистов работают профессиональные инструкторы. Также там расположена зона проката оборудования.