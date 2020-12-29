Склон для катания на сноубордах и лыжах открыли на Воробьевых горах

Фото: Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков
На Воробьевых горах открыли склон для катания на сноубордах и горных лыжах. Об этом заявили представители спортивного комплекса "Воробьевы горы".
"После реконструкции открылся долгожданный горнолыжный комплекс на Воробьевых горах. С сегодняшнего дня, 29 декабря, комплекс запустил и массовые свободные катания на основном склоне", – говорится в сообщении пресс-службы.
Длина склона составляет почти 300 метров, а перепад высот – 52 метра. Склон покрыли искусственным снегом, произведенным при помощи специальных снегогенераторов. В результате склон будет доступен для катания до теплой весны.
Конструкцию спроектировали также для проведения Кубка мира FIS по сноуборду. "Продвинутые горнолыжники и сноубордисты могут не сомневаться в его уровне профессиональной подготовки", – отметили в пресс-службе спортивного комплекса.
Для начинающих лыжников и сноубордистов будут работать профессиональные инструкторы. Также там расположена зона проката оборудования.
Ранее стало известно, что канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в Новый год до 5 утра. 1 января она будет функционировать с 16:00 до 23:00, а с 2 по 8 января – с 10:00 до 23:00.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: