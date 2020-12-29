Склон для катания на сноубордах и лыжах открыли на Воробьевых горах

Фото: Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

На Воробьевых горах открыли склон для катания на сноубордах и горных лыжах. Об этом заявили представители спортивного комплекса "Воробьевы горы".

"После реконструкции открылся долгожданный горнолыжный комплекс на Воробьевых горах. С сегодняшнего дня, 29 декабря, комплекс запустил и массовые свободные катания на основном склоне", – говорится в сообщении пресс-службы.

Длина склона составляет почти 300 метров, а перепад высот – 52 метра. Склон покрыли искусственным снегом, произведенным при помощи специальных снегогенераторов. В результате склон будет доступен для катания до теплой весны.

Конструкцию спроектировали также для проведения Кубка мира FIS по сноуборду. "Продвинутые горнолыжники и сноубордисты могут не сомневаться в его уровне профессиональной подготовки", – отметили в пресс-службе спортивного комплекса.

Для начинающих лыжников и сноубордистов будут работать профессиональные инструкторы. Также там расположена зона проката оборудования.

Ранее стало известно, что канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в Новый год до 5 утра. 1 января она будет функционировать с 16:00 до 23:00, а с 2 по 8 января – с 10:00 до 23:00.