Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в Новый год до 5 утра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве будет работать в Новый год до 5 утра, сообщили РИА Новости в пресс-службе канатной дороги.
"31 декабря мы работаем с 11 утра до 5 утра 1 января. Наши пассажиры будут иметь возможность встретить Новый год на высоте птичьего полета с видом на ночную Москву из кабины канатной дороги", – рассказали в пресс-службе.
1 января канатная дорога будет работать с 16:00 до 23:00. А в праздничные дни, с 2 по 8 января, – с 10:00 до 23:00.
Для безопасной перевозки пассажиров в условиях пандемии коронавируса каждая кабина в индивидуальном порядке обрабатывается. Посетители должны быть в масках и перчатках.
В одной кабине могут прокатиться только пассажиры из одной компании или одной семьей, без посторонних. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Все парковки на улицах столицы будут бесплатными с 1 по 9 января. Это не коснется лишь плоскостных парковок со шлагбаумом. В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме – все бесплатно, кроме тех, что стоят 380 рублей в час.
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