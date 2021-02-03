Путин обсудил с Вучичем поставки вакцины "Спутник V" в Сербию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским президентом Александром Вучичем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и поставки российской вакцины "Спутник V" в Сербию. Кроме того, политики обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Ранее вакцине "Спутник V" выдали регистрационное удостоверение в Никарагуа. Эта страна стала 18-й в мире, которая одобрила применение российского препарата.

Использовать вакцину "Спутник V" могут в Армении, Белоруссии, Аргентине, Боливии. Препарат также зарегистрирован в Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Венесуэле и некоторых других странах.

Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.