В Госдуме оценили планы ЕС ввести электронные сертификаты вакцинации

В Евросоюзе решили ввести электронные сертификаты, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Для создания необходимых технических условий потребуется около трех месяцев. Разбираемся, зачем это нужно, как скажется на туристах, а также следует ли унифицировать прививочные сертификаты во всем мире.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зафиксированная прививка

Главы государств и правительств Евросоюза сошлись во мнении о необходимости ввести электронные сертификаты вакцинации, которые подтверждают наличие прививки от коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, начало уже положено, теперь следует воплотить инициативу в жизнь и совместить национальные системы считывания информации.





Ангела Меркель канцлер Германии Еврокомиссия нуждается примерно в трех месяцах, чтобы создать соответствующие технические условия. Есть надежда, что до лета это будет готово.

Некоторые участники саммита высказались, что введение сертификатов не стоит на повестке дня из-за небольшого количества привившихся, "но нужно подготовиться к этому", сказала канцлер.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, как идет работа по введению сертификатов вакцинации. На данный момент активно обсуждается вопрос, для чего будут использовать эти документы.

"Решение о том, как потенциально можно применять такой сертификат о вакцинации, должно приниматься на уровне каждой страны, но на уровне ЕС, мне кажется, мы могли бы использовать их, чтобы гарантировать функционирование единого рынка", – сказала она.

Глава ЕК добавила, что члены ЕС в конце января договорились о том, какой набор данных следует включить в сертификаты для применения их в медицинских целях. Теперь же необходимо осуществить договоренности в пограничном контроле и системах здравоохранения государств. По ее словам, Еврокомиссия поможет с разработкой стандартов документов, которые будут подтверждать сделанную прививку.

Россия планирует отслеживать процесс введения сертификатов о вакцинации в Евросоюзе. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не думаю, конечно, что какие-то нюансы сейчас проработаны и понятны самим странам-членам. Но в случае если этот проект будет финализирован, какие-то документы будут вводиться и с этими документами будет связано какое-то передвижение, то, конечно, это предмет для наших будущих контактов с европейцами и глубокого анализа", – сказал Песков.

Он также подчеркнул, что пока никаких международных договоренностей нет и "они вряд ли возможны".



Москва 24/Юлия Иванко

Задышим легче?

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич прокомментировал Москве 24 намерение Евросоюза ввести электронные сертификаты вакцинации.

"Это дело нормальное, что люди, которые привились, могут предъявить некий документ о том, что они в принципе не опасны для того, чтобы въехать в ту или иную страну. Но делать этот сертификат единственным документом для того, чтобы пересекать границу, я считаю, совершенно неправильно", – сказал парламентарий.

По словам Менделевича, есть огромное количество людей, которые не могут сделать прививку из-за определенных хронических заболеваний, серьезных аллергических реакций или уже просто переболели коронавирусом.

"Поэтому, кроме этого сертификата, нужно оставлять тестирование на границе или иные вещи. Сертификат должен быть одним из инструментов, чтобы начать международное передвижение", – добавил он.





Борис Менделевич член комитета Госдумы по охране здоровья Наверное, единые стандарты под это можно и нужно разрабатывать. Чтобы не заставлять людей сдавать анализы по прилете в какую-то страну, если у тебя есть сертификат. Но у тебя должен быть выбор: либо ты привился, показываешь принятый всеми сертификат о вакцинации, тебе не нужно сдавать тест и ты спокойно находишься в этой стране, либо у тебя сертификата нет, не прививался, тогда должен пройти некие процедуры, в том числе тестирование.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что разработкой единых правил лучше заниматься не отдельным государствам и различным союзам. "Это должно проходить под эгидой какой-то общественной мировой организации, в данном случае лучше всего бы подошла Всемирная организация здравоохранения", – подытожил Менделевич.

В свою очередь, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с Москвой 24 заявил, что введение сертификатов вакцинации облегчит передвижение людей.

"По факту это уже сейчас происходит. Сейчас у нас есть закрытые границы, с кем-то открытые, если вы там предоставите справки, что сделали тогда-то тест, на вылете, при влете, карантин отсидите. Я вижу, что эта система должна облегчить ситуацию с передвижением у людей", – сказал эксперт.

Однако Волчков выразил сомнение по поводу разработки единого для всего мира сертификата, подтверждающего наличие прививки. Скорее всего, по его мнению, у каждого государства будут свои стандарты.

"В ЕС будут выдавать их сертификат, в Америке – американский, в России – российский, если будут выдавать. И каждый будет говорить, какой они сертификат принимают, а какой – нет", – объяснил специалист.

По словам Волчкова, скорее всего, история будет напоминать ситуацию с визами: с одними странами действует безвизовый режим, с другими – нет.