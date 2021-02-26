В Кремле высказались о возможности введения сертификатов вакцинации

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения в стране сертификатов вакцинации для тех, кто привился от коронавируса, сообщает RT.

По его словам, говорить об этом пока преждевременно. При этом Песков подчеркнул, что такие договоренности и подобное общее понимание в Евросоюзе – это очень важный аспект, который еще предстоит проанализировать.

"Если этот проект будет финализирован, какие-то документы будут вводиться и с этими бумагами будет связано какое-то передвижение, то тогда, конечно, это станет предметом для наших будущих контактов с европейцами и глубокого анализа", – сказал представитель Кремля.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что главы государств и правительств стран ЕС сошлись во мнении о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации.

Она также подчеркнула, что начало в решении данного вопроса положено, теперь необходимо эту идею реализовать.

Кроме того, намереваются ввести цифровые COVID-паспорта и власти Дании. Ожидается, что такой шаг позволит хотя бы частично возобновить деловую жизнь страны. Имея при себе этот документ, граждане Дании смогут покидать пределы страны. В первую очередь это коснется тех, кто выезжает из страны с деловыми целями.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вводить в России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. По ее словам, из-за этого граждане могут воспринимать вакцинацию как принудительный процесс. Она назвала это недопустимым.

Голикова обратила внимание регионов на вредность введения ковидных паспортов. Она подчеркнула, что единственным документом по закону является сертификат привитого.