ЕС планирует ввести электронные сертификаты вакцинации

Фото: AP/Kay Nietfeld/Pool

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что главы государств и правительств стран ЕС сошлись во мнении о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС, передает ТАСС.

"Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое", – отметила Меркель.

Она также подчеркнула, что начало в решении данного вопроса положено, теперь необходимо эту идею реализовать.

"В Германии мы приняли решение разработать такой национальный сертификат вакцинации", – добавила канцлер.

Ранее сообщалось, что власти Дании намереваются ввести цифровые COVID-паспорта. Ожидается, что такой шаг позволит хотя бы частично возобновить деловую жизнь страны. Имея при себе этот документ, граждане Дании смогут покидать ее. В первую очередь это коснется тех, кто выезжает из страны с деловыми целями.

А вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вводить в России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. По ее словам, из-за этого граждане могут воспринимать вакцинацию как принудительный процесс. Она назвала это недопустимым.

Голикова обратила внимание регионов на вредность введения ковидных паспортов. Она подчеркнула, что единственным документом по закону является сертификат привитого.

