Врачи спрогнозировали уровень заболеваемости COVID-19 в РФ весной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России может возрасти в середине весны. Такой прогноз дал главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Специалист пояснил, что росту числа заболевших будут способствовать сразу несколько факторов.
"Иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад", – заявил Тимаков в беседе с РИА Новости.
Врач также отметил, что многие граждане, переболевшие COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, не обращались к медикам в первую волну пандемии. По этой причине статистика по заболеваемости за прошлый год может быть неточной.
"Весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определённой температуры", – сказал инфекционист.
Он добавил, что возможное снижение заболеваемости по COVID-19 произойдет в конце мая. С ним согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Мы очень надеемся, что к апрелю–маю заболеваемость снизится", – подчеркнул Вознесенский.
Эксперт также допустил, что число заболевших может оставаться на одном уровне из-за людей, которые не встречались с вирусом.
За последние сутки в России выявили 11 022 новых случая коронавируса. В Москве зафиксировали 1 820 заболевших COVID-19.
В Москве подтвердили 1 820 новых случаев коронавируса
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