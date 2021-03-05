Голикова заявила об устойчивой динамике снижения заболеваемости COVID-19 в РФ

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об устойчивой динамике снижения заболеваемости коронавирусом в России. При этом, по ее словам, эпидмерами пренебрегать не стоит.

"На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время", – приводит ее слова РИА Новости.

Голикова отметила, что нужно продолжать соблюдать ограничительные меры вплоть до достижения коллективного иммунитета.

Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что на окончание пандемии COVID-19 можно рассчитывать к 2022 году. Специалист предположил, что ограничения будут необходимы до конца 2021 года.

Также сообщалось, что в ВОЗ пока не рекомендуют вводить специальные удостоверения для прошедших вакцинацию от COVID-19. Специалисты заявили, что из-за таких документов вакцинация может восприниматься как принудительный процесс.