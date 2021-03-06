В России выявили 11 022 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 11 022 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

По данным аналитиков, было выявлено активно 1 290 (11,7%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.

В Москве зафиксировали 1 820 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 975, в Московской области – 746, в Нижегородской области – 386, в Воронежской области – 275.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 312 181 случай (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Республике Тыва – 0,04%.

За последние сутки в России подтверждена 441 смерть из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией. За весь период по стране умерло 88 726 человек.

Также за прошедшие сутки было выписано по выздоровлении от коронавируса 15 027 человек. С начала пандемии COVID-19 в РФ перенесли 3 900 348 пациентов.

Согласно предположению экспертов Всемирной организации здравоохранения, на окончание пандемии коронавируса можно рассчитывать уже к 2022 году. Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге указал на то, что методы диагностики стали совершеннее, к тому же появились защитные вакцины.

