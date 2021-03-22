Путин намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. Об этом президент сообщил в ходе совещания по вопросам вакцинации против COVID-19.

"Вакцинация – это добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", – заявил российский лидер.

Отмечается, что вакцинация президента от коронавируса не будет публичным мероприятием, как это делали политики в некоторых других странах.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать, какой именно препарат выбрал президент.

"Это будет одна из трех наших вакцин", – сказал он.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Сенатор, врач Сергей Леонов описал характеристики трех российских вакцин от коронавируса и рассказал об их основных различиях. По его словам, вакцина "ЭпиВакКорона" является самой мягкой и поэтому будет давать меньше побочных эффектов.

"Спутник V" является усредненной по активности, поэтому организм реагирует на нее достаточно активно, в том числе повышением температуры.

Препарат "КовиВак", в свою очередь, содержит большое количество антигенов и должен вызвать более выраженную реакцию организма, в результате чего у пациента выработается более стойкий иммунитет.