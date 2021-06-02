Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в Митине

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин осмотрел новый дом в Митине, заселяемый по программе реновации. Мэр отметил, что новостройки имеют улучшенную отделку, подъезды и лифты сделаны на одном уровне, а первые этажи отданы под коммерческие нужды.

Собянин подчеркнул, что у новостройки все балконы остеклены, также установлены корзины для кондиционеров.

"И внутри дома должны быть по крайней мере сделаны все датчики уже умного дома, когда там индивидуальная настройка не только по всему дому, но и по каждой квартире – и холодная, и горячая вода, и электричество, и тепло, и система видеобезопасности, и пожарной безопасности", – сказал Собянин.

Он отметил, что это дома высокого уровня и качества.

"Я думаю, что жители Новобратцева долго ждать не будут. В две волны расселят всех жителей. После того как снесем рядом стоящие дома, выйдем на площадку, будет уже второй этап строительства, чтобы уже всех оставшихся жителей расселить", – сказал градоначальник.

Также Собянин осмотрел новый Центр биатлона в Митине, который планируют открыть через несколько месяцев.

По словам мэра, там будут проходить тренировки будущих спортсменов и любительские занятия спортом.



Он также обещал рассмотреть возможность совместного проекта с Подмосковьем по созданию трассы для биатлонистов рядом с центром.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства столицы, строительство Центра биатлона "Новая звезда" на улице Барышиха завершили в июне текущего года.

Предполагается, что в новом спорткомплексе будут проводить круглогодичную подготовку по биатлону, гандболу, лыжным гонкам и спортивному ориентированию.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что список стартовых площадок по программе реновации увеличился на 13 адресов. Это территории, на которых намерены построить новые жилые дома.

Новые площадки находятся в семи административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров. В новостройки переедут девять тысяч участников программы реновации.