Один человек погиб при стрельбе в пожарной части в Калифорнии – СМИ

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Стрельба произошла на территории пожарной части в американском штате Калифорния. Об этом сообщает телеканал ABC.

По информации СМИ, инцидент случился в городе Агуа-Дульсе в 10:55 (20:55 по московскому времени). Стрельбу устроил один из сотрудников станции.

Уточняется, что после стрельбы злоумышленник скрылся с места происшествия и забаррикадировался в своем доме. СМИ предполагают, что преступник мог погибнуть при пожаре, который охватил его жилище.

В результате стрельбы погиб по меньшей мере один пожарный. Еще один сотрудник был ранен.

Позднее пострадавший был госпитализирован. О его состоянии не сообщается. В данный момент полицейские занимаются расследованием случившегося.

Ранее стрельба произошла в американском штате Род-Айленд. В результате случившегося ранения получили 9 человек.

До этого не менее шести человек стали жертвами стрельбы в американском городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо. Инцидент случился на вечеринке в честь дня рождения.