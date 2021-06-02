Один человек погиб при стрельбе в пожарной части в Калифорнии – СМИ

02:02
Фото: depositphotos/Stringer_Image
Стрельба произошла на территории пожарной части в американском штате Калифорния. Об этом сообщает телеканал ABC.
По информации СМИ, инцидент случился в городе Агуа-Дульсе в 10:55 (20:55 по московскому времени). Стрельбу устроил один из сотрудников станции.
Уточняется, что после стрельбы злоумышленник скрылся с места происшествия и забаррикадировался в своем доме. СМИ предполагают, что преступник мог погибнуть при пожаре, который охватил его жилище.
В результате стрельбы погиб по меньшей мере один пожарный. Еще один сотрудник был ранен.
Позднее пострадавший был госпитализирован. О его состоянии не сообщается. В данный момент полицейские занимаются расследованием случившегося.
Ранее стрельба произошла в американском штате Род-Айленд. В результате случившегося ранения получили 9 человек.
До этого не менее шести человек стали жертвами стрельбы в американском городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо. Инцидент случился на вечеринке в честь дня рождения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: