В Южном Медведкове начался снос дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Южном Медведкове начали демонтировать дом по программе реновации, расположенный по адресу проезд Дежнева, дом 22, корпус 3. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

"Его жители получили новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации", – пояснил глава ведомства.

Демонтаж проходит по технологии "умного сноса", в основе которой безопасность, экологичность, переработка и повторное использование отходов. Одна из машин, задействованных в процессе, – экскаватор-разрушитель Komatsu PС750, который использовали во время сноса Ховринской больницы, реконструкции "Олимпийского" и стадиона "Москвич".

Уточняется, что всего по программе реновации уже демонтировали 50 домов.

Ранее сообщалось, что начался снос девятиэтажки на Полярной улице в СВАО. Очевидцы засняли процесс на видео, на котором видно, как бетонные плиты падают на землю, вздымая пыль.

