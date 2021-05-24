В Южном Медведкове начался снос дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Южном Медведкове начали демонтировать дом по программе реновации, расположенный по адресу проезд Дежнева, дом 22, корпус 3. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.
"Его жители получили новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации", – пояснил глава ведомства.
Демонтаж проходит по технологии "умного сноса", в основе которой безопасность, экологичность, переработка и повторное использование отходов. Одна из машин, задействованных в процессе, – экскаватор-разрушитель Komatsu PС750, который использовали во время сноса Ховринской больницы, реконструкции "Олимпийского" и стадиона "Москвич".
Уточняется, что всего по программе реновации уже демонтировали 50 домов.
Ранее сообщалось, что начался снос девятиэтажки на Полярной улице в СВАО. Очевидцы засняли процесс на видео, на котором видно, как бетонные плиты падают на землю, вздымая пыль.
На Полярной приступили к сносу девятиэтажного дома
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: