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Город

13:31

В Москве демонтированы 50 старых домов по программе реновации

город реновация

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства

В столице демонтировали 50 старых домов по технологии умного сноса в рамках программы реновации. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на данный момент возвели свыше 100 новостроек, которые находятся в девяти административных округах столицы.

"На месте снесенных домов будет начато строительство, появятся новые социальные объекты и благоустроенные общественные пространства – одним словом, все то, что отвечает запросам горожан", – уточнил заммэра.

Он также добавил, что на месте снесенных объектов подобрано 17 стартовых площадок с градостроительным потенциалом 289 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что незаконно возведенные строения общей площадью 1,5 тысячи "квадратов" демонтировали в Раменках.

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