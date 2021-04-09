Шесть заброшенных строений и конструкций демонтированы в Раменках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Незаконно возведенные строения общей площадью 1,5 тысячи "квадратов" демонтировали в Раменках. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.
Уточняется, что на участке по адресу проспект Вернадского, дом 8а, который располагается между вестибюлем станции метро "Университет", территорией МГУ и ТЦ "Капитолий", находилось шесть заброшенных строений и конструкций.
Специалисты установили, что разрешительная документация на возведение построек отсутствовала.
"Выявленные строения имели все признаки заброшенности, находились в аварийном состоянии, были точкой притяжения для различных асоциальных элементов и представляли угрозу для жизни и здоровья граждан", – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, там отметили, что территория около построек была захламлена.
Ранее сообщалось, что в Левобережном районе Москвы демонтировали незаконно возведенную пристройку к зданию. Она располагалась по адресу улица Правобережная, дом 6А, строение 5.
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