Шесть заброшенных строений и конструкций демонтированы в Раменках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Незаконно возведенные строения общей площадью 1,5 тысячи "квадратов" демонтировали в Раменках. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.

Уточняется, что на участке по адресу проспект Вернадского, дом 8а, который располагается между вестибюлем станции метро "Университет", территорией МГУ и ТЦ "Капитолий", находилось шесть заброшенных строений и конструкций.

Специалисты установили, что разрешительная документация на возведение построек отсутствовала.

"Выявленные строения имели все признаки заброшенности, находились в аварийном состоянии, были точкой притяжения для различных асоциальных элементов и представляли угрозу для жизни и здоровья граждан", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, там отметили, что территория около построек была захламлена.

Ранее сообщалось, что в Левобережном районе Москвы демонтировали незаконно возведенную пристройку к зданию. Она располагалась по адресу улица Правобережная, дом 6А, строение 5.