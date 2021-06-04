Москва и Самарская область подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва и Самарская область заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами.

Подписание прошло в рамках Петербургского международного экономического форума. Свои подписи в документе поставили Сергей Собянин и самарский губернатор Дмитрий Азаров.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что соглашение предусматривает расширение межрегиональной экономической интеграции и укрепление двусторонних связей в различных сферах городской жизни.

Товарооборот между Москвой и Самарской областью составляет около 30 миллиардов рублей. Самарские предприятия регулярно участвуют в выполнении московского госзаказа.

Ранее Сергей Собянин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали программу сотрудничества двух регионов на период с 2021 по 2025 год.

Документ предусматривает обмен опытом в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, обновления подвижного состава общественного транспорта и техники ЖКХ, совершенствования методов ранней диагностики заболеваний у детей, а также создания доступной среды для маломобильных граждан.