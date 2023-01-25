Студентка МГУ попросила Путина взять ее на работу в администрацию президента

Фото: kremlin.ru

Студентка МГУ попросила Владимира Путина рассмотреть ее кандидатуру для работы в президентской администрации. Глава государства пообещал предупредить о ней кадровую службу, передает РИА Новости.

Студентке удалось обратиться с вопросом к Путину на встрече в Московском государственном университете, организованной в День студенчества.

Девушка обратила внимание на то, что она родом из Краснодара, и привела в пример историю губернатора края Вениамина Кондратьева, который ранее работал в администрации президента. Студентка поинтересовалась, сможет ли она получить подобную работу.

"Поддержали бы вы мою кандидатуру?" – спросила она.

Путин удивился, но пообещал передать сведения о студентке в кадровую службу и подчеркнул, что приносить пользу стране можно и в других структурах.

"Это будет зависеть от того, как вы закончите университет. А почему именно в администрацию президента? Много направлений, чтобы родину поддержать", – заключил он.

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