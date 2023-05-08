Небензя заявил, что решение Зеленского отмечать День Победы 8 мая возмутило украинцев

Фото: ООН/Эскиндер Дебебе

Желание президента Украины Владимира Зеленского праздновать победу над нацизмом 8 мая вызвало возмущение не только у граждан СНГ, но и на самой Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Это, конечно, событие, которое вызвало возмущение, думаю, не только на пространстве СНГ, но и на самой Украине, потому что много людей, для которых 9 мая – священный праздник", – передает слова Небензя РИА Новости.

Ранее Зеленский утвердил празднование на Украине Дня Европы 9 мая. Отмечалось, что решение принято для укрепления единства народов Европы, а также для обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте.

Также Зеленский подал в Верховную раду законопроект, которым предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал слова Зеленского. По мнению Москвы, на Украине присутствует большое количество людей, для которых День Победы стал святым, подчеркнул он.



Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице