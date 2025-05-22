В Дагестане десятилетний борец умер после тренировки

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В Дагестане десятилетий мальчик, который занимался вольной борьбой, умер в больнице после того, как почувствовал себя плохо во время тренировки. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства спорта региона.

"Выражаем искренние соболезнования родителям и всем близким 10-летнего Исламдина Салимгереева из Бабаюртовского района, скончавшегося накануне", – говорится в сообщении.

Мальчик занимался борьбой в муниципальной детско-юношеской спортивной школе села Бабаюрт. В министерстве отметили, что у ребенка были серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее в школе № 16 города Красноярска во время перемены умер 12-летний мальчик – ученик 5-го класса. По версии следователей, ребенок сначала потерял сознание. Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть школьника.

Следствие выясняло обстоятельства произошедшего. Видимых повреждений на теле школьника не было, назначена экспертиза.

