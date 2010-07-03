Россиян предупредили о новых способах кражи денег через соцсети

08:58
08:58
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
В соцсетях появился новый способ кражи денег. Об этом сообщил замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев в интервью газете "Известия".
По словам Сычева, злоумышленники взламывают личные аккаунты пользователей и публикуют посты от его имени с просьбой о помощи. При этом существует не мало случаев, когда мошенники втирались в доверие к своим потенциальным жертвам, которые самостоятельно переводили им денежные средства.
Кроме того, мошенники переходили на весьма необычный способ мошенничества, они имитировали голос человека, от которого просят помощь. Однако такой способ несет огромные убытки и мало распространен, отметил Сычев.
"Мы знаем о случаях, когда злоумышленник имитирует голос знакомого своей жертвы. Но это пока большая редкость. Такой способ дорого стоит, и надо понимать, зачем вы это делаете, кому вы звоните. Если это и будет развиваться, то не против обычных граждан, а против собственников крупных компаний и в целом юридических лиц", – рассказал он.
Он отметил, что сейчас основная аудитория у мошенников в возрасте 35–40 лет, уточнив, что более старшее поколение уже перестало откликаться и обращать внимание на сообщения вроде "Мама, я попал в беду, кинь деньги сюда" или "Вам положена компенсация, дайте номер карты".
Ранее россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с использованием роботов. В разговоре аферисты имитируют звонок от службы безопасности и в беседе с клиентом стараются узнать SMS-код подтверждения. Также жертве предлагается продиктовать код "системе распознавания голоса".
Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.
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