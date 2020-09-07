Револьвер образца 1945 года и штык-нож изъяли у мужчины в столице

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

В столице возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия, сообщает Агентство "Москва".

Полиция задержала 58-летнего гражданина во 2-м Саратовском проезде. В ходе осмотра места проживания мужчины правоохранители обнаружили штык-нож, а также предмет, конструктивно схожий с пистолетом системы "Наган".

Исследование показало, что изъятое является револьвером образца 1945 года калибра 7,62 миллиметра отечественного производства, пригодным для стрельбы.

С мужчины взяли обязательство о явке.

В августе у жителя столицы изъяли в квартире более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием. Квартира находится на улице Малой Переяславской. Там также обнаружили более шести тысяч патронов, гильзы, приборы для бесшумной стрельбы, порох и множество составных частей оружия, гранат, мин и снарядов различных типов.

Помимо этого, в квартире находилось оборудование для изготовления и внесения изменений в конструкцию оружия и боеприпасов. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

