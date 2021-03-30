Очевидец рассказала об обстановке в поселке Новые Вешки, где мужчина открыл стрельбу

Очевидец рассказала о ситуации в поселке Новые Вешки, где мужчина открыл стрельбу

Очевидец рассказала о ситуации в подмосковном поселке Новые Вешки, где мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.

По словам местной жительницы, на место происшествия приехали полицейские и сотрудники Росгвардии. В настоящий момент в поселке выстрелы не слышны.

"Все тихо, единственное что – сюда едут машины полиции и Росгвардии, машины с черными номерами. Но пока все тихо. Полиция с мигалками стоит, ни шума, ни гама", – заявила очевидец Ирина в эфире телеканала Москва 24.

Она пояснила, что не слышала звуки стрельбы.

Ранее сообщалось, что мужчина забаррикадировался в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Правоохранители выставили оцепление вокруг коттеджа, из которого стреляет мужчина. Инцидент произошел на улице Прибрежной, 10. Местных жителей призвали не выходить из дома.

По данным МВД, открывший стрельбу мужчина подозревается в причастности к незаконному обороту оружия.