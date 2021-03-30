Раненный при штурме дома в Вешках росгвардеец госпитализирован в больницу Лобни

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Росгвардейца, раненного во время штурма дома в Вешках, госпитализировали в Центральную районную больницу Лобни. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

"Раненный в результате спецоперации сотрудник Росгвардии доставлен в ЦРБ Лобни, где ему оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время его переводят в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии", – рассказали в пресс-службе.

По информации правоохранительных органов, жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает.

Боестолкновение завязалось у дома в Вешках, где находится стрелявший в силовиков мужчина

Во вторник днем, 30 марта, мужчина 1960 года рождения забаррикадировался в поселке Вешки в Подмосковье и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Правоохранители изначально приехали на участок для обыска по подозрению в незаконном обороте оружия.

В момент начала стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Позже мужчина отпустил всех, после чего сотрудники силовых ведомств начали штурм, был ранен представитель спецназа.

В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ход расследования взяли на контроль глава СК Александр Бастрыкин и прокуратура Московской области.

Согласно последним данным СМИ, мужчина, стрелявший в правоохранителей, погиб. Рассматривается версия о том, что стрелок погиб при пожаре, который сам инициировал на верхнем этаже дома. По предварительной информации, там находился незаконный склад оружия.

