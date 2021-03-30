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Происшествия

17:54

Поселок Вешки, где мужчина устроил стрельбу, сняли с коптера

происшествия

Видео: Москва 24

Поселок Вешки и коттедж, в котором местный житель забаррикадировался и устроил стрельбу по сотрудникам Росгвардии, сняли с коптера.

По данным правоохранительных органов, стрелявшего мужчину 1960 года рождения подозревали в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок, после чего он открыл огонь и бросил в силовиков две гранаты.

После нападения на сотрудников Росгвардии в отношении стрелка возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета.

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Сюжет: Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье

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