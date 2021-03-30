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Происшествия

19:04

Стрельба в подмосковных Вешках: главное о ЧП

происшествия

В поселке Вешки в Подмосковье 61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, когда те пришли к нему, чтобы проверить информацию о незаконном хранении оружия. Согласно предварительным данным, позднее забаррикадировавшийся мужчина погиб при пожаре в доме. Рассказываем подробности происшествия.

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пошли на штурм

По официальной информации, утром 30 марта сотрудники правоохранительных органов пришли в частный дом 61-летнего мужчины. Они должны были проверить поступившую информацию о незаконном хранении там оружия.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях проверки информации о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия (сотрудники правоохранительных органов – Прим. ред.) прибыли к частному дому в городском округе Мытищи. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок.
Татьяна Петрова
руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области добавили, что в этот момент мужчина открыл стрельбу из окна и бросил две гранаты. По данным СМИ, стрелком является генеральный директор фирмы по оптово-розничной торговле и строительству Владимир Барданов. Когда началась стрельба, дома находились пять человек, включая самого нападавшего. Позднее стало известно, что жена и дочь стрелявшего, а также его внук вышли из дома, а в доме с мужчиной остался один взрослый – его зять.

Позднее в МВД сообщили, что в доме остался только сам стрелок. Представители правоохранительных органов приступили к штурму здания, который затруднен из-за того, что подозреваемый продолжает стрельбу. Кроме того, СМИ сообщали, что мужчина поджег свой склад, где, предположительно, хранилось оружие.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дело на контроль взяла прокуратура Московской области, а также глава СК Александр Бастрыкин.

Часть территории поселка, где проводится спецоперация оцепили. Местных жителей попросили не выходить из домов. По всему поселку дежурят десятки полицейских и сотрудников ФСБ, а также автомобили скорой помощи и СК. С утра туда никого не впускали и не выпускали, но позже жителям разрешили выезд.

По данным источника ТАСС, позднее стрелявший по силовикам мужчина, предварительно, погиб в результате пожара, который начался в коттедже.

СК завел дело на мужчину, открывшего стрельбу в Подмосковье

Что известно о стрелке?

Сосед мужчины сообщил Москве 24, что подозреваемый живет в поселке около 10–15 лет. Более того, у него якобы имелся личный зоопарк.

Толком про соседа ничего не знаю. Но наслышан, что у него был личный зоопарк. То ли тигр, то ли медведь у него жил, коровы пасутся.
сосед стрелка

Другой местный житель в разговоре с журналистами заявил, что стрелок, возможно, является преступным авторитетом. Вместе с тем мужчина оказался одноклассником актера Театра Моссовета Александра Бобровского, передает сайт "Московского Комсомольца". Артист пояснил, что не общался с подозреваемым со школьных лет.

"Но могу сказать, что в школе мы дружили. Он был скрытым лидером, с большим авторитетом. Причем он ничего для этого не делал", – вспомнил Бобровский.

Источник в правоохранительных органах также рассказал, что мужчину якобы разыскивали приставы за долг по налогам в размере почти 150 тысяч рублей. Кроме того, по неподтвержденной информации, стрелок ранее был судим.

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