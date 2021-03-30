Сосед рассказал о личном зоопарке мужчины, устроившего стрельбу в Подмосковье

15:28
Житель поселка Новые Вешки рассказал о личном зоопарке мужчины, устроившего стрельбу
Сосед мужчины, устроившего стрельбу в подмосковных Мытищах, рассказал о личном зоопарке злоумышленника.
"Толком про соседа ничего не знаю. Но наслышан, что у него был личный зоопарк. То ли тигр, то ли медведь у него жил, коровы пасутся", – подчеркнул Даниил в разговоре с Москвой 24.
По его словам, дом стрелка находится за высокими деревьями, поэтому его сложно разглядеть. Он подчеркнул, что устроивший стрельбу живет в поселке около 10–15 лет.
Сейчас, как отметил очевидец, все стихло.
Во вторник днем мужчина забаррикадировался в коттеджном поселке Новые Вешки в Подмосковье и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление.
Следственный комитет РФ завел на мужчину дело. На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета. В результате инцидента никто не пострадал.
По данным правоохранительных органов, стрелявшего мужчину 1960 года рождения подозревали в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок, после чего он открыл огонь и бросил в силовиков две гранаты.
Как сообщали некоторые СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Мужчина отпустил жену, дочь и внука, оставив в заложниках гражданского мужа дочери. Позднее представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий подчеркнула, что, по последним данным, стрелявший находится дома один.
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