Пожар начался в доме в Подмосковье, откуда ведет стрельбу забаррикадировавшийся мужчина

В Подмосковье загорелся коттедж, откуда ведет стрельбу забаррикадировавшийся мужчина.

"Дом загорелся. В настоящее время горит весь верхний этаж, где, предположительно, находится стрелявший", – сообщили в правоохранительных органах.

По информации источника ТАСС, в здании могла находиться нелегальная мастерская по изготовлению оружия.

Во вторник днем, 30 марта, мужчина забаррикадировался в поселке Вешки в Подмосковье и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. На данный момент ведется штурм жилого дома, в ходе операции был ранен сотрудник спецназа.

По данным правоохранительных органов, стрелявшего мужчину 1960 года рождения подозревали в незаконном обороте оружия. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.

Сообщается, что прокуратура Московской области взяла на контроль расследование дела о стрельбе. На место происшествия был направлен Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.