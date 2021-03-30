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Происшествия

19:50

Пожар начался в доме в Подмосковье, откуда ведет стрельбу забаррикадировавшийся мужчина

происшествия

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

В Подмосковье загорелся коттедж, откуда ведет стрельбу забаррикадировавшийся мужчина.

"Дом загорелся. В настоящее время горит весь верхний этаж, где, предположительно, находится стрелявший", – сообщили в правоохранительных органах.

По информации источника ТАСС, в здании могла находиться нелегальная мастерская по изготовлению оружия.

Во вторник днем, 30 марта, мужчина забаррикадировался в поселке Вешки в Подмосковье и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. На данный момент ведется штурм жилого дома, в ходе операции был ранен сотрудник спецназа.

По данным правоохранительных органов, стрелявшего мужчину 1960 года рождения подозревали в незаконном обороте оружия. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.

Сообщается, что прокуратура Московской области взяла на контроль расследование дела о стрельбе. На место происшествия был направлен Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

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Сюжет: Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье

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