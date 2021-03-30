Прокуратура взяла на контроль расследование дела о стрельбе в Подмосковье

17:45
Фото: Москва 24
Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке Вешки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев", – отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Во вторник днем, 30 марта, мужчина забаррикадировался в поселке Вешки в Подмосковье и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление, на месте происшествия работают полицейские, следователи и сотрудники ФСБ России.
По данным правоохранительных органов, стрелявшего мужчину 1960 года рождения подозревали в незаконном обороте оружия. После нападения на сотрудников Росгвардии в отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ.
На данный момент мужчина находится в доме один. Представители правоохранительных органов приступили к штурму здания, который затруднен из-за того, что подозреваемый продолжает стрельбу. Кроме того, СМИ сообщают, что мужчина поджег свой склад, где, предположительно, хранится оружие.
Подозревавшийся в незаконном хранении оружия мужчина поджег свой склад в Вешках – СМИ
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