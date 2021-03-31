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Происшествия

13:40

СК России опубликовал видео из дома стрелка из Вешек

происшествия

Видео: Главное следственное управление СК России по Московской области

Следственный комитет России опубликовал видео из дома стрелка из Вешек Владимира Барданова.

На кадрах видно, что в доме мужчины располагался незаконный арсенал. В ходе обыска было обнаружено 30 единиц оружия и порядка 20 гранат.

30 марта в поселке Вешки мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и забаррикадировался в своем доме.

Правоохранительные органы подозревали мужчину 1960 года рождения в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент злоумышленник начал стрелять. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление. Операция длилась несколько часов.

По данным СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Впоследствии люди покинули дом и мужчина остался в помещении один. В результате стрельбы один из росгвардейцев получил ранение. Он был госпитализирован.

Стрелок погиб. Рассматривается версия о том, что он скончался при пожаре. Его тело обнаружили после того, как огонь ликвидировали.

В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ход расследования взяли на контроль глава СК Александр Бастрыкин и прокуратура Московской области.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн показал фотографии с арсеналом Владимира Барданова, устроившего стрельбу.

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