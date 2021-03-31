Опубликованы кадры с арсеналом оружия стрелка из Вешек

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн показал фотографии с арсеналом мужчины, который устроил стрельбу в поселке Вешки. Кадры он опубликовал в своем телеграм-канале.

"С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать не один час", – написал парламентарий.

30 марта в поселке Вешки мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и забаррикадировался в своем доме.

Правоохранительные органы подозревали мужчину 1960 года рождения в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент мужчина начал стрелять. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление. Операция длилась несколько часов.

"На самом деле операция проведена СОБРом Росгвардии блестяще. То, что при таком объеме арсенала никто из соседей и родственников стрелка не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легким ранением (рикошетом), можно смело назвать успехом", – написал Хинштейн.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 13

По данным СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Впоследствии люди покинули дом и мужчина остался в помещении один. В результате стрельбы один из росгвардейцев получил ранение. Он был госпитализирован в Центральную районную больницу Лобни.

Стрелок погиб. Рассматривается версия о том, что он скончался при пожаре, который сам инициировал на верхнем этаже дома. По предварительной информации, там находился незаконный склад оружия. Площадь пожара, охватившего коттедж, составила 65 квадратных метров.

В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ход расследования взяли на контроль глава СК Александр Бастрыкин и прокуратура Московской области.