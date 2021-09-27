Юрист рассказала, что грозит мужчине за нападение на покупателей магазина с топором

В выходные, 25 сентября, вооруженный топором мужчина напал на покупателей в одном из столичных магазинов. Предположительно, это произошло после конфликта из-за тележки. Пострадавших госпитализировали, а злоумышленника задержали. Известно, что в момент нападения мужчина был одет в женское платье. Ранее задержанный проходил лечение в психиатрическом стационаре, он был осужден за убийство. Разбираемся, какое наказание сейчас грозит мужчине и как следят за людьми, признанными невменяемыми.



С топором и в женском платье

В субботу днем, 25 сентября, на северо-востоке Москвы в магазине "Магнит" на Каргопольской улице произошло ЧП. На кадрах с камер наблюдения видно, как одетый в белое женское платье мужчина вступил в перепалку с посетительницей супермаркета. Через некоторое время он достал из сумки топор, а затем набросился на нее и стоявшего рядом мужчину.

По данным СМИ, конфликт мог произойти на бытовой почве: из-за тележки. В результате пострадали два человека – мужчина и женщина.





из сообщений пресс-службы столичной ГУ МВД России Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который... нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы.



Ранее мужчина был осужден за убийство: его признали невменяемым и поместили в психиатрическую лечебницу, сообщили в РЕН. Мужчина наблюдается у психиатра.

По словам подруги пострадавшего при нападении, молодой человек позвонил ей и сказал, что его порезали топором. Она уверена, парень вряд ли мог спровоцировать конфликт. "Он спокойный, недрачливый вообще", – уточнила она.



Девушка также добавила, что посмотрела видео в Сети, где запечатлен инцидент, и была шокирована безразличием окружающих. "И никто не помог. Люди мимо проходили", – сказала она.



Наказание для невменяемых

Юрист Виктория Данильченко в беседе с Москвой 24 объяснила, как строится работа с подсудимыми, совершившими преступление в невменяемом состоянии. По словам специалиста, психически нездоровый человек освобождается от уголовной ответственности, таких людей помещают в специальную клинику.





Виктория Данильченко юрист Если улучшение здоровья не наступает, то человек может находиться в больнице всю жизнь.

Не реже одного раза в полгода человек, которому было назначено принудительное лечение, должен проходить освидетельствование у комиссии врачей-психиатров до момента выписки из психиатрической больницы.

"Это делается для того, чтобы понять, есть ли основания для внесения представления в суд о прекращении применения или изменения такой меры. Освидетельствование проводят по инициативе лечащего врача или же по инициативе пациента", – сказала эксперт.





Виктория Данильченко юрист В принятии решения о том, когда таких людей можно выписывать, участвует суд. Для этого необходимо предоставить медицинские заключения и документы, которые позволят проверить обоснованность прекращения принудительного лечения. Здесь мало одного факта прохождения осужденным курса лечения. Нужна совокупность данных, которые говорят о том, что отпала необходимость в таком лечении.

Уже после прекращения принудительного лечения суд может передать материалы в Минздрав или региональный департамент здравоохранения, чтобы решить вопрос о дальнейшей помощи человеку. Например, наблюдении в психоневрологическом диспансере или же стационарном лечении в учреждении социального обслуживания, подытожила юрист.

В свою очередь, клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин рассказал Москве 24, что периоды обострения у людей с такими проблемами могут случаться в период смены погоды и серьезных личных переживаний.

По мнению специалиста, задержанному назначат повторные психолого-психиатрические экспертизы и уже по их результатам примут окончательное решение о наказании.