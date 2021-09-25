Мужчина открыл стрельбу в ТЦ в Сочи – СМИ

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Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Сочи, он задержан, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных службах.

"Во время стрельбы никто не пострадал", – сказал собеседник агентства.

По его словам, злоумышленник стрелял из пистолета. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее житель казахстанского города Алма-Аты открыл стрельбу по судебным приставам. В результате погибли пять человек, включая двоих полицейских.

