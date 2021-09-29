Названа предварительная причина инцидента со стрельбой и убийством в поселке под Вологдой

00:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стрельба и убийство в поселке Вохтога Вологодской области могли произойти в результате семейного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Инцидент произошел во вторник днем, 28 сентября. В ведомстве рассказали, по предварительным данным, один из местных жителей открыл стрельбу из ружья и убил 40-летнюю женщину, а также ранил своего 26-летнего сына.
"Мужчина незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение, однако смог пояснить правоохранителям, что сегодня к нему домой с оружием пришел его отец <...> и произвел выстрел в упор", – говорится в сообщении.
Ранее в Тульской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве двухлетней девочки. Злоумышленник также ранил мать ребенка, женщину доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух и более лиц".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: