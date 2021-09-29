Названа предварительная причина инцидента со стрельбой и убийством в поселке под Вологдой

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Стрельба и убийство в поселке Вохтога Вологодской области могли произойти в результате семейного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел во вторник днем, 28 сентября. В ведомстве рассказали, по предварительным данным, один из местных жителей открыл стрельбу из ружья и убил 40-летнюю женщину, а также ранил своего 26-летнего сына.

"Мужчина незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение, однако смог пояснить правоохранителям, что сегодня к нему домой с оружием пришел его отец <...> и произвел выстрел в упор", – говорится в сообщении.

Ранее в Тульской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве двухлетней девочки. Злоумышленник также ранил мать ребенка, женщину доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух и более лиц".