Под Волгоградом нашли мертвым мужчину, который пытался убить жену

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Волгоградской области мужчина выстрелил в жену из огнестрельного оружия и скрылся, позднее удалось обнаружить его тело. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Отмечается, что 52-летняя женщина с огнестрельными ранами лица и груди была госпитализирована в центральную больницу Новоаннинского района в понедельник, 12 июля. В настоящее время она находится в реанимации.

"По данным следствия, тяжелые ранения женщине причинил ее супруг, который после совершения преступления на автомобиле скрылся с места происшествия. Спустя непродолжительное время его тело со смертельным огнестрельным ранением груди было обнаружено на окраине районного центра на берегу реки Бузулук", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, вероятной причиной произошедшего является семейный конфликт.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", – уточнили в СК.

Ранее суд в Сочи арестовал до 9 августа мужчину, который застрелил двух судебных приставов. По данным следствия, он не менее трех раз выстрелил в приставов из охотничьего ружья. Позднее стрелявший добровольно сдался полиции.