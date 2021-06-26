Стали известны подробности стрельбы в городе Кохма Ивановской области

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Следственное управление СК РФ по Ивановской области установило детали инцидента со стрельбой в городе Кохма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в ночь с 25 на 26 июня вблизи частного дома на улице Лермонтова произошла ссора между группой неизвестных и 30-летним мужчиной с его двумя приятелями, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений. Первые открыли огонь по мужчине, в результате ранений он скончался на месте. Они также напали на знакомых погибшего, которых затем госпитализировали с ранениями в тяжелом состоянии. Сами злоумышленники с места преступления скрылись.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Ивановской области оцепили место преступления для обеспечения безопасности соседних домов. Задержан один из стрелявших, продолжается розыск оставшихся.

Ранее в том же регионе случился похожий инцидент. 58-летний житель деревни Горяшино выстрелил в своего знакомого. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Как уточнили в СК, мотивом для преступления послужила личная неприязнь. Пострадавшего мужчину госпитализировали, а стрелок сбежал. Через несколько часов сотрудники СОБР установили место нахождения подозреваемого. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление.

