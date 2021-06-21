Три человека ранены в результате стрельбы в Берлине – СМИ

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Не менее трех человек получили ранения в результате стрельбы в Берлине. Об этом пишет издание Bild.

Инцидент случился вблизи бара в районе Веддинг центрального округа Митте.

Трое пострадавших были госпитализированы. При этом еще одна женщина пережила шок.

Уточняется, что злоумышленника задержать пока не удалось. Полиция ведет расследование инцидента.

Ранее стрельба произошла в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. В результате случившегося один человек погиб и пятеро пострадали.

До этого сообщалось о стрельбе в супермаркете в американском штате Джорджия. По сообщениям СМИ, причиной случившегося стал спор между подозреваемым и кассиром о ношении медицинской маски.