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Происшествия

18:23

В СК рассказали о тяжелом состоянии раненного в Ивановской области мужчины

происшествия регионы

Фото: СК РФ

Состояние жителя деревни Горяшино Ивановской области после огнестрельного ранения оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по региону. Пострадавшему провели операцию.

"Сейчас... его состояние оценивается как тяжелое", – рассказали в следственном управлении.

По сообщению СК РФ, 24 июня 58-летний житель деревни Горяшино выстрелил в своего знакомого. Мотивом для преступления стала личная неприязнь. Пострадавшего мужчину госпитализировали, а стрелок сбежал с места преступления. Через несколько часов сотрудники СОБР управления Росгвардии по Ивановской области установили место нахождения подозреваемого. Он прятался дома в том же Горяшине.

В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление и произвел прицельные выстрелы из автомата Калашникова по силовикам. Злоумышленника обезвредили ответным огнем, он получил ранение и скончался. В доме стрелявшего нашли автомат и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее стрельба произошла в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. По информации полицейских, стрельбу устроили двое или трое неизвестных. После злоумышленники скрылись с места происшествия.

В результате случившегося один человек погиб и пятеро пострадали.

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