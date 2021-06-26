Один человек погиб в результате стрельбы в Ивановской области

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В Ивановской области произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека, еще один скончался. Об этом сообщает РИА Новости.

"Один погибший, двое в тяжелом состоянии в реанимации... Пока никто не задержан еще", – рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

По некоторым данным, инцидент произошел в городе Кохма Ивановской области. Причиной перестрелки стал конфликт на бытовой почве.

Ранее в том же регионе случился похожий инцидент. 58-летний житель деревни Горяшино выстрелил в своего знакомого. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Как уточнили в СК, мотивом для преступления послужила личная неприязнь. Пострадавшего мужчину госпитализировали, а стрелок сбежал. Через несколько часов сотрудники СОБР установили место нахождения подозреваемого. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление.

