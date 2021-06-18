Девять человек получили ранения при стрельбе в Аризоне – СМИ

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Стрельба произошла в пригороде Финикса в американском штате Аризона. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции.

По данным СМИ, огонь был открыт в нескольких местах. При этом связь между инцидентами пока не установлена.

В результате случившегося ранения получили девять человек. Все они были госпитализированы.

В полиции также отметили, что подозреваемый в стрельбе был задержан.

Накануне стрельба произошла в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. В результате случившегося один человек погиб и пятеро пострадали.

До этого сообщалось о стрельбе в супермаркете в американском штате Джорджия. По сообщениям СМИ, причиной случившегося стал спор между подозреваемым и кассиром о ношении медицинской маски.